РУСАДА выявило более 200 нарушений правил доступности для тестирования

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала, что РУСАДА с января по июль 2019 года выявило 201 нарушение спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.

«В 143 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 58 — о непредоставлении информации о местонахождении»,— приводит ТАСС слова госпожи Пахноцкой.

Напомним, профессиональные спортсмены должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. Если за год правила будут трижды нарушены, то спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.

О проблемах спортсменов их-за пропуска допинг-тестов — в материале “Ъ”.