«Интерфакс»: секретарь Совбеза Ингушетии подал в отставку

Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подал заявление на увольнении по собственному желанию на имя врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Если информация подтвердится, господин Дзейтов станет пятым чиновником правительства республики, подавшим в отставку за последний месяц.

«Секретарь Совбеза Дзейтов принял решение покинуть занимаемую должность. Он написал заявление об увольнении с поста по собственному желанию»,— сообщил источник агентству, добавив, что пока ему не известно, подписал ли заявление врио главы республики.

Ранее, начиная с 11 июля, по собственному желанию в отставку ушли первый вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев, его брат-близнец глава Минфина Бекхан Оздоев, министр образования Ингушетии Юсуп Костоев, вице-премьер и постпред республики при президенте РФ в Москве Алихана Цечочева.

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Ранее стало известно об увольнении господином Калиматовым семи из десяти советников Юнус-Бека Евкурова, досрочно сложившего с себя полномочия главы Ингушетии в конце июня 2019 года.

О назначении нового врио республики читайте в материале “Ъ” «Юнус-Бек Евкуров оставил республику под надзором».