«Интерфакс»: врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова

Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку семь из девяти советников администрации бывшего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Официального подтверждения кадровых перестановок пока нет.

По информации источника агентства в правительстве региона, прежние советники курировали в администрации Евкурова различные направления: от социального до экономического блока. Имен уволенных источник не раскрыл.

Ранее господин Калиматов заявлял, что серьезных кадровых перестановок в правительстве республики не будет.

Махмуд-Али Калиматов был назначен врио республики 26 июня, после того как президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы региона. Господин Евкуров досрочно сложил свои полномочия главы Ингушетии после 11 лет работы в должности.

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Как ранее сообщал “Ъ”, назначение Кремлем господина Калиматова врио региона могло быть обосновано несколькими факторами: во-первых, он сделал карьеру в правоохранительной системе, что для лидера кавказского региона традиционно считается плюсом, а во-вторых, новый назначенец, чья профессиональная карьера в основном развивалась за пределами кавказского региона, не обременен связями с влиятельными ингушскими кланами.

Глава Республики Ингушетия будет избран 8 сентября.

Подробнее о назначении врио главы Ингушетии читайте в материале “Ъ” «Юнус-Бек Евкуров оставил республику под надзором».