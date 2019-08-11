Восемь мирных жителей погибли на северо-западе Йемена в ходе авиаудара арабской коалиции

Арабской коалиция нанесла авиаудар в провинции Хадджа, на северо-западе Йемена, сообщил местный телеканал «Аль-Масира». Восемь мирных жителей погибли, 11 ранены. Число жертв может увеличиться, так как работы по разбору завалов обрушившихся строений еще продолжаются. Как сообщают местные СМИ, большинство пострадавших — женщины и дети.

Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны которого выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года на переговорах в Стокгольме впервые за четыре года войны удалось договориться о разъединении воющих сторон. До сих пор не реализованное соглашение касалось только одного города Ходейда, через который в Йемен поставляется гуманитарная помощь. Почти 90% населения страны не могут прокормить себя и свои семьи. В ООН уже неоднократно называли ситуацию в Йемене гуманитарной катастрофой».

Об открытии нового фронта в йеменском конфликте читайте в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».

О шансах на урегулирование конфликта в регионе — в материале “Ъ” «Голод. Это чудовищная перспектива для населения Йемена».