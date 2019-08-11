40 человек убиты, 260 ранены за три дня столкновений в йеменском Адене

В Йемене 40 человек были убиты, еще 260 ранены за последние три дня в ходе боев рядом с президентским дворцорм в Адене, следует из предварительного отчета ООН. Портовый город Аден на юге страны считается вторым по значимости городом Йемена.

В ночь с 10 на 11 августа сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль резиденцию президента в йеменском Адене. Ранее сепаратисты заняли три армейских лагеря в городе. В МИДе Йемена назвали действия сепаратистов «переворотом законных институтов государства». Арабская коалиция, участвующая на стороне йеменского правительства, призвала сепаратистов к прекращению огня.

Обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. По мнению экспертов, причиной столкновений могут быть разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые четыре года назад начали войну в Йемене против хуситского движения «Ансар Аллах».

Подробнее о новом фронте конфликта в Йемене — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».