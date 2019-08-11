Бывший украинский депутат Александр Онищенко заявил, что планирует вернуться в Киев

Беглый украинский экс-депутат Александр Онищенко готов вернуться в Киев, где планирует «доказывать свою невиновность». В беседе с телеканалом «112.Украина» он отметил, что «планирует вернуться в столицу», но не хочет, чтобы им «во всей этой истории "торговали"».

«Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем»,— сказал господин Онищенко. Он уверен, что свидетелей обвинения по его делу запугивали для дачи показаний. Александр Онищенко подчеркнул, что, когда дело дойдет суда, «все поймут, что там не было никаких краж, ничего, это было обычное рейдерство».

Напомним, господина Онищенко подозревают в причастности к хищениям в газовой сфере — по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, при поддержке близких к Петру Порошенко чиновников он организовал продажу газа госпредприятиям через подставные посреднические фирмы по завышенным ценам, нанеся государству ущерб в размере 1,5 млрд гривен (свыше 3,5 млрд руб.). В 2016 году Александр Онищенко был лишен депутатской неприкосновенности, но успел скрыться за границей.

В июле Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах на досрочных выборах в Верховную раду. В качестве кандидата был зарегистрирован и Александр Онищенко, который через суд потребовал регистрации в качестве кандидата, предоставив письмо от Всеукраинской федерации конного спорта, в котором говорится, что депутат не бежал из страны, а начиная с 2016 года представлял Украину на целом ряде международных соревнований «в качестве всадника». Суд в этом споре встал на сторону «всадника» и заставил ЦИК его зарегистрировать.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».