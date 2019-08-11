Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Общее число пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Левченко. «У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

450 домов в городе Тулун, который больше всего пострадал от наводнения, не подлежат восстановлению. «Вторая волна паводка привела к тому, что не подлежащими восстановлению оказались около 450 домов в Тулуне. Ранее эти дома должны были капитально отремонтировать»,— отметил Левченко.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек. В регион приезжал президент России Владимир Путин. Он раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной».

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».