Новый посол КНР в России прибыл в Москву

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС. В аэропорту Шереметьево дипломата встречали сотрудники посольства КНР, представители МИД РФ и журналисты.

Господин Чжан заявил, что работать в России в качестве главы диппредставительства было его мечтой. «Быть послом Китая в России — это большая мечта для каждого русиста Китая»,— сказал он журналистам.

Чжан Ханьхуэй работал в посольствах Киргизии и Украины, а также возглавлял дипмиссию Китая в Казахстане (2014–2018 годы). Потом он был переведен в центральный аппарат, где получил должность помощника министра иностранных дел КНР Ван И. В 2019 году он занял пост замглавы МИДа.

Подробнее о ротации — в публикации “Ъ” «Китай меняет посла в России».

О сотрудничестве двух стран — в публикации “Ъ” «Протесты включены в повестку сверхдержав».