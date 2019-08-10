«РИА Новости» узнало о захвате президентского дворца в йеменском Адене

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил «РИА Новости» йеменский военный источник. Это произошло после четырех дней боев с его охраной.

Источник рассказал, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал события в Адене переворотом.

Ранее сепаратисты установили контроль над тремя военными лагерями в Адене.

Обстановка в Адене резко обострилась вначале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. Сторонники ЮПС предприняли попытку штурма президентского дворца. Столкновения на улицах города не прекратились. По разным данным, в результате столкновений сепаратистов с проправительственными силами погибли 20–30 человек.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».