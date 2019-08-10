Пакистан приостановил торговлю с Индией

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении министерства торговли Пакистана. «Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу»,— приводит «Интерфакс» выдержку из документа.

Ранее железнодорожное сообщение между Пакистаном и Индией по единственному маршруту «Экспресс дружбы» приостановили по решению Исламабада. Кроме того, власти Пакистана объявили, что намерены ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.

Разделение Британской Индии на Индию и Пакистан в 1947 году сопровождалось наступлением пакистанских военизированных формирований, сумевших установить контроль над половиной Кашмира. Эту территорию в Дели считают оккупированной. За прошедшие 70 лет между двумя странами было три полномасштабных военных конфликта. Причиной двух из них послужил нерешенный территориальный спор из-за Кашмира.

Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, пересмотреть ряд взаимных соглашений из-за решения Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, приравнять к остальным штатам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Кашмир больше не особая статья».