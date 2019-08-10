ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году. Ожидается, что количество автомобилей вырастет на 15–17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). «В абсолютных значениях — это плюс 100–125 тыс. автомобилей»,— сказал собеседник агентства.

В связи с началом подготовки к новому учебному году прогнозируются локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов. Рабочее движение, характерное для осеннего периода, зафиксируется на дорогах столицы с 2 сентября.

Ранее ЦОДД определил наиболее загруженные дороги Москвы в июле.

В первые две недели месяца самые серьезные пробки были зафиксированы на проспектах Вернадского и Андропова, Профсоюзная улице, шоссе Энтузиастов, Дмитровском и Щелковском шоссе, Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.