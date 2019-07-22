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ЦОДД назвал самые загруженные дороги Москвы

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) определил наиболее загруженные дороги Москвы в июле.

В первые две недели месяца самые серьезные пробки были зафиксированы на проспектах Вернадского и Андропова, Профсоюзная улице, шоссе Энтузиастов, Дмитровском и Щёлковском шоссе, Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

В ЦОДД отметили, что на указанных магистралях количество проезжающих машин значительно превышает пропускную способность дорог.

Напомним, ранее ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

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