ЦОДД назвал самые загруженные дороги Москвы

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) определил наиболее загруженные дороги Москвы в июле.

В первые две недели месяца самые серьезные пробки были зафиксированы на проспектах Вернадского и Андропова, Профсоюзная улице, шоссе Энтузиастов, Дмитровском и Щёлковском шоссе, Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

В ЦОДД отметили, что на указанных магистралях количество проезжающих машин значительно превышает пропускную способность дорог.

Напомним, ранее ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.