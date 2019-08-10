Экс-главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников

Бывший глава аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова арестован на двое суток по делу о захвате заложников. Следствие утверждает, что он удерживал спецназовцев во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева.

«Его задержали на 48 часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше»,— сообщила «РИА Новости» советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

Господин Ниязов возглавлял администрацию президента до 2017 года.

Напомним, 8 августа Алмазбек Атамбаев был арестован после двухдневного штурма его резиденции. В результате спецоперации погиб один и были ранены 85 человек. Господина Атамбаева обвиняют в коррупции, узурпации власти и сотрудничестве с криминальными структурами. Все обвинения он считает сфабрикованными и отказывается сотрудничать со следствием.

Подробнее о задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».