Около 30 человек задержаны на акции оппозиции у Гостиного двора в Петербурге

На сменяемом одиночном пикете, который перерос с массовую акцию оппозиции, возле Гостиного двора в Петербурге задержаны около 30 человек. Об этом изначально заявила полиция, однако отдельные ее сотрудники данную информацию опровергают, говоря о 15 задержанных.

В момент массовых задержаний кто-то в толпе распылил перцовый газ из баллончика. Одного из пострадавших также отвели в автозак. Нескольких участников акции правоохранители взяли в кольцо. Позже появилось сообщение о задержании одной из журналисток, которую позже отпустили.

Напомним, что акция посвящена солидарности с оппозицией Москвы и честным выборам во всей стране. Возле большого Гостиного двора собралось около двухсот человек.

Олег Дилимбетов