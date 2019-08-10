На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек

Сменяемый одиночный пикет в поддержку московской оппозиции проходит в эти минуты у станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. К 14:00 (заявленное ранее время начала акции) здесь собралось более сотни человек, но люди продолжают прибывать, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

В самом начале акции был задержан активист и кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов. Он стоял один с плакатом, что разрешено законом. На вопрос “Ъ-СПб”, что послужило причиной его задержания, сотрудники полиции не нашли ответа.

Кроме этого, в автозак попал мужчина, который пытался помешать задержанию господина Чупрунова. Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина.

К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек. Люди аплодируют пикетчикам. Слышны призывы: «Допускай!».

Олег Дилимбетов