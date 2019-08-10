Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа. В этот период строители будут прокладывать туннели юго-западного участка Большой кольцевой линии.
«Будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"»,— сообщили в пресс-службе метрополитена.
Поезда будут ездить только на участке между станциями между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». Во время закрытия части ветки будут работать бесплатные компенсационные автобусы.
Как закрытие станций метро влияет на дорожную ситуацию — в публикации “Ъ FM” «Москвичи ищут оптимальные маршруты».
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