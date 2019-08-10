МВД заявило о 15 тыс. участников митинга в Москве

На санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы», проходящий в Москве на проспекте Академика Сахарова, через час после начала пришло 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного МВД. Как утверждает ведомство, с 15:00 «начался отток» людей. По данным «Белого счетчика», на 14:40 пришло 28,1 тыс. человек. Заявленное число участников акции — 100 тыс. человек.

Напомним, митинг проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В поддержку столичной акции также прошли митинги в нескольких регионах. В частности, сторонники оппозиции провели мероприятия во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске. На акциях по всей России всего было задержано более 30 человек, пишет «ОВД-Инфо».

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.