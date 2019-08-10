Полиция: организаторы митинга в Москве заявили, что Любовь Соболь готовила провокации

Управление МВД Москвы сообщило о поступившем в полицию заявлении о готовящихся провокациях на митинге «Вернем себе право на выборы», проходящем на проспекте Сахарова в Москве. Силовики призывают участников акции соблюдать закон и «не допускать нарушений общественного порядка».

«К сотрудникам ГУ МВД России по г. Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахорова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия»,— говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Ранее экс-кандидат Любовь Соболь написала в Twitter о своем задержании. В Центре сбора подписей, где госпожа Соболь находилась перед началом митинга, идет обыск. Также, по ее словам, полицейские пришли в резервную студию «Навальный LIVE». Позднее «Апология протеста» сообщила, что обыске в Центре сбора подписей и в студии проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг «Вернем себе право на выборы», согласованный с мэрией. Акция проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика», к 14:00 собрались 7,2 тыс. человек.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.