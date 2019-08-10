Украина и Турция создали СП в сфере высокоточного оружия

Госкомпания «Укрспецэкспорт» (входит в «Укроборонпром») и турецкая Baykar Defence создали совместное предприятие (СП) в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Задачей СП будет объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов вооружения для их армий. Благодаря этому страны рассчитывают перейти «от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества», сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ).

Как уточнили в СНБУ, одним из первых проектов СП будет разработка беспилотника нового поколения. Как ожидается, дрон сможет вести «детальную разведку» с большой высоты, будет способен «находиться в воздухе часами», а также сможет развивать «крейсерскую скорость» и наносить удары «широким спектром высокоточного вооружения». При сборке летательного аппарата будут использоваться двигатели украинского производства.

В СНБУ добавили, что предприятия «Укроборонпрома» совместно с Турцией также ведут проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем. «За последние годы было налажено стабильное взаимовыгодное работа, которая позволяет совместить сильные стороны наших оборонно-промышленных комплексов»,— отметили в украинском ведомстве.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Анкару с официальным визитом и провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Киеве поспешили заявить о достигнутой договоренности оказывать совместное давление на Москву по Крыму и Донбассу. Турецкий президент при этом избегал выпадов в адрес Москвы.

Подробнее о встрече — в публикации “Ъ” «Украина и Турция поговорили о Крыме и Донбассе».