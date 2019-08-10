Российский кредитный рейтинг взял курс на стабильность

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России. Как говорят аналитики, в иностранной и национальной валюте теперь он поднялся с уровня BBB- до стабильного. В агентстве считают, что Москве удастся справиться с новыми санкциями США. Но в будущем эффект от расширения ограничений может сказаться на инвестициях и перспективах роста экономики страны.

Влияние санкций на финансовое положение России сильно преувеличено, полагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. По его словам, страна уже живет без иностранного финансирования: « У нас покупают нефть резиденты ОФЗ, что помогает Минфину размещать госдолг и привлекать средства в бюджет. Но в остальном проекты, которые по тем или иным причинам американцы или европейцы не могут завершить, создавались до 2014. То есть мы пять лет живем практически без внешнего финансирования».

Второй пакет санкций против России ввели в связи «с делом Скрипалей». Москва сможет справиться с новым ограничениям за счет низкого уровня госдолга и большого объема валютных резервов, считают в Fitch. Агентство недооценивает эффект от санкций на российскую экономику, особенно в долгосрочной перспективе, отмечает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Мне кажется, вероятность того, что против России могут быть введены дополнительные санкции, остается. Рейтинг Fitch не компенсировал того воздействия, которое было оказано новостями. Понять агентство тоже можно по той простой причине, что это не оценка российской экономики и перспектив ее роста, а скорее бюджетного положения. В этом смысле ни у кого никаких сомнений нет: оно весьма благоприятное, уровень долга России низкий. Если брать какие-то более долгосрочные вещи, например, перспективы экономического роста, то рейтинговая оценка ничего не изменит — как все было не очень хорошо, так и остается».

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В агентстве также учитывали политическое состояние в стране. Аналитики отмечают, что популярность правительства и президента оказались «под давлением» после повышения пенсионного возраста. Протестная активность возросла, но действия оппозиции по-прежнему локальны, считают в Fitch. Выводы аналитиков объективны, полагает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Впрочем, по мнению эксперта, изменение рейтинга России будет интересно только профессиональным инвесторам: «Когда был переход из инвестиционной зоны в неинвестиционную и наоборот — это было событие. Сейчас это скорее технический момент, который интересен профессиональным экономистам и фондовым игрокам. Социально-политический срез, который описан в анализе Fitch, носит достаточно объективный характер, хоть и немного обидный для российской оппозиции.

Агентство считает, что есть объективные предпосылки для формирования полноценной политической оппозиции в России, но при этом она не сформирована, нет общенациональной единой повестки».

Fitch не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории в отличие от других агентств Moody's и Standard&Poor's. Теперь российский рейтинг по версии Fitch находится на уровне Мексики, Болгарии, Казахстана и Венгрии.

Юлия Жданова