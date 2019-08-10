Фонд Горбачева не подтвердил информацию об ухудшении его состояния

В Горбачев-фонде прокомментировали информацию об ухудшении здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ранее заявил в передаче «Гордон» на украинском телеканале «Наш», что состояние господина Горбачева «очень плохое». Как утверждал журналист, у политика «накопились разные болезни», и последние полгода тот «живет в больнице».

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко отметил, что господин Венедиктов «не является медиком», и подобные высказывания «вызывают, по меньшей мере, удивление». «Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности, был вчера, в пятницу (9 августа.— “Ъ”), встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе фонда. Там добавили, что политик занимается «разными проектами», в том числе пишет книгу.

В 2019 году Михаил Горбачев отметил 88-летие. В 2016-м ему поставили кардиостимулятор, он несколько дней пробыл в больнице. В том же году он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу.

О карьере бывшего президента СССР читайте в материале журнала «Огонек» «Человек, изменивший мир».