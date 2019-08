Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании

В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании — Дар-эс-Салама — погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen. Инцидент произошел в городе Морогоро в районе Мсамву. Большинство сгоревших заживо — мотоциклисты, которые пытались собрать вытекающее топливо.

Over 50 people are reported dead after a petroleum lorry overturned and burst into flames at Msamvu in Morogoro town. A group of motorcyclists who thronged the area to collect leaking fuel are among those who were burnt dead. #TheCitizenUpdates pic.twitter.com/7BjLgg2VyX