Минздрав Киргизии: в столкновениях сторонников Атамбаева с силовиками пострадали около 140 человек

В ходе столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали почти 140 человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минздрава республики, сейчас в медицинских учреждениях Бишкека и Чуйской области «продолжают получать лечение 14 пострадавших».

«За 7, 8 и 9 августа медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим. Из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой-Таш»,— рассказал агентству представитель ведомства.

Напомним, 8 августа Алмазбек Атамбаев был задержан в результате двухдневного штурма своей резиденции. Он был арестован и помещен под стражу до 26 августа. Во время штурма погиб один человек. Имущество бывшего президента арестовано. Все обвинения, выдвинутые против него, господин Атамбаев считает сфабрикованными. Он отказался сотрудничать со следствием.

Подробнее о задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».