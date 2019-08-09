Суд арестовал имущество экс-президента Киргизии Атамбаева

Суд в Киргизии наложил арест на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в том числе телеканал «Апрель». Офис господина Атамбаева в здании «Форума» в Бишкеке опечатан, сообщила его советник Кундуз Жолдубаева.

«В рамках досудебного производства по решению суда наложен арест на имущество Атамбаева. Решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум" и телевидения "Апрель ТВ"»,— рассказали «Интерфаксу» в киргизском МВД.

Напомним, 8 августа Алмазбек Атамбаев был задержан в результате двухдневного штурма своей резиденции. Он был арестован и помещен под стражу до 26 августа. Во время штурма погиб один и были ранены 85 человек. Все обвинения, выдвинутые против него, господин Атамбаев считает сфабрикованными. Он отказался сотрудничать со следствием.

Подробнее о задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».