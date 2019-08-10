Минздрав назвал самые здоровые регионы

Меньше всего в России болеют жители Кабардино-Балкарии и Чечни. В этих республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95–96 тыс. заболеваний. Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.

Чаще всего болеют жители Алтайского края, Санкт-Петербурга и Карелии. По данным министерства, больше всего новых заболеваний в прошлом году выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как ранее сообщал Минздрав, лидером по числу новых пациентов с психическими расстройствами стал Санкт-Петербург (4,7 тыс. человек). В пятерку также вошли: Москва (2,8 тыс.), Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

О реформе здравоохранения в России читайте в публикации “Ъ” «Повторный визит в поликлинику».