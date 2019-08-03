Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством психических расстройств

Санкт-Петербург лидирует по количеству новых пациентов с психическими расстройствами, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2018 году было зарегистрировано 4,7 тыс. пациентов, которые впервые в жизни столкнулись с этим психическими расстройствами.
В пятерку также вошли:
Меньше всего психических расстройств было зарегистрировано в следующих регионах:
Всего по России с диагнозом о психическом расстройстве было зарегистрировано 59,1 тыс. человек.
О распространении психических заболеваний в России, а также о том, какие проблемы существуют с их регистрацией, читайте в интервью «Огонька».
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