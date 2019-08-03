03 августа, суббота
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Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством психических расстройств

Санкт-Петербург лидирует по количеству новых пациентов с психическими расстройствами, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. В 2018 году было зарегистрировано 4,7 тыс. пациентов, которые впервые в жизни столкнулись с этим психическими расстройствами.

В пятерку также вошли:

  • Москва (2,8 тыс. человек);
  • Республика Татарстан (2,5 тыс. человек);
  • Республика Башкортостан (2,4 тыс. человек);
  • Челябинская область (2,1 тыс. человек).

Меньше всего психических расстройств было зарегистрировано в следующих регионах:

  • Ненецкий автономный округ (8 человек);
  • Чукотский автономный округ (44 человека);
  • Магаданская область (56 человек);
  • Мурманская область (71 человек);
  • Севастополь (88 человек).

Всего по России с диагнозом о психическом расстройстве было зарегистрировано 59,1 тыс. человек.

О распространении психических заболеваний в России, а также о том, какие проблемы существуют с их регистрацией, читайте в интервью «Огонька».

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