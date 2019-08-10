«Единая Россия» не поддерживает идею Минкульта о запрете проноса в кинозалы своей еды и напитков

Партия «Единая Россия» не поддерживает законопроект Минкульта о правилах работы и посещения кинотеатров, в частности пункт о запрете проноса в кинозалы еды и напитков, за исключением купленных в самом кинотеатре, заявила первый запред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что тогда существенно вырастет общая стоимость похода в кинотеатр.

«Кинозалы посещают самые разные люди — семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут употреблять в пищу ту продукцию, которая продается в большинстве кинотеатров»,— приводятся в сообщении партии слова госпожи Казаковой. Она добавила, что ограничения коснутся и тех, кто придерживается принципов здорового питания. «Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным. И ограничивать людей в этом неправильно»,— заявила первый запред.

Она отметила, что, если к стоимости билетов прибавить продукцию в пунктах питания кинотеатров, которая «существенно выше розничной стоимости», то «то гораздо меньшее количество людей смогут себе позволить этот вид отдыха». «А для многодетных и малообеспеченных семей он станет просто неподъемным. Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей»,— подчеркнула она.

Ранее Минкульт разработало поправки о работе и посещении кинотеатров, в частности, кинотеатры могут в правилах посещения обозначить, в частности, запрет на пиротехнику, громоздкие вещи, мешающие посетителям, свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки (за исключением тех, что были приобретены в специальных заведениях на территории кинотеатра), а также на проход в грязной одежде.

Подробнее о новых правилах читайте в публикации “Ъ” «Кинозрителям запретят курицу-гриль».