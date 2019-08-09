Генпрокуратура проведет проверку по факту нарушений в СИЗО «Кресты-2»

Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры РФ организована проверка по сообщениям СМИ о неправомерных действиях лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных в петербургском СИЗО «Кресты-2». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проверка ФСИН России в СИЗО в Колпино выявила многочисленные нарушения, касающиеся перевода заключенных в камеры, отсутствия учета переводов, отключения камер видеонаблюдения и так далее.

Напомним, что проверки проводятся по факту сообщений в интернете об избиении заключенных, находящихся в следственном изоляторе.