Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп. «Мне кажется, он собирается договориться с президентом Путиным»,— заявил господин Трамп (цитата по Reuters).

Президент США подтвердил, что господина Зеленского пригласили в Белый дом. «Он очень разумный человек. Он хочет добиться мира на Украине. Думаю, он скоро приедет в Вашингтон»,— сказал господин Трамп.

Напомним, 7 августа состоялся второй телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и подчеркнули важность «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня».

На прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал корреспонденту “Ъ”, что рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже текущей осенью.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Тянуть некуда — у нас люди гибнут».