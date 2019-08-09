Экс-глава Дагестана вызван свидетелем в суд по делу членов его команды

Спецпредставитель России при Организации исламского сотрудничества, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вызван в Лефортовский районный суд Москвы в качестве свидетеля по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова и бывшего министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова. Об этом в Instagram сообщил адвокат Дагир Хасавов.

Бывшие члены правительства Дагестана обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Обвинение им предъявлено по ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ.

Как сообщал “Ъ”, решение о вызове господина Абдулатипова в суд было принято на предварительных слушаниях по делу, состоявшихся в начале июня.

После начала рассмотрения дела по существу процесс по ходатайству гособвинителя Дениса Штундера был переведен в закрытый режим. Прокурор сообщил суду, что получил СМС-сообщение с угрозой.

Рамазан Абдулатипов руководил Дагестаном в 2013–2017 годах.

Подробнее о том, как суд решил допросить бывшего главу Дагестана, читайте в публикации “Ъ” «Рамазана Абдулатипова призвали в свидетели».

Юлия Рыбина, Махачкала