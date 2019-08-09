Смольный вернется к вопросу допэмиссии «Метростроя» после ввода станций Фрунзенского радиуса

Власти Петербурга намерены вернуться к вопросу допэмиссии ОАО «Метрострой» после ввода трех станций Фрунзенского радиуса. Прежде всего, нужно посмотреть, насколько качественно компания выполнит работу, а также понять, что это может дать городу, сообщил журналистам врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передает «Интерфакс».

По словам господина Беглова, в настоящий момент идет финансово-экономическая экспертиза всего проекта строительства метро. «Примем решение, которое будет выгодно для города»,— подчеркнул врио градоначальника.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты только при их полной готовности. Поэтапного ввода не планируется. Согласно госконтракту, новый участок Фрунзенского радиуса должен быть готов к эксплуатации к 1 сентября.