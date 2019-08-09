«Интерфакс» узнал о падении аудитории федеральных каналов из-за сбоя вещания

Телеканалам не сообщили о «врезке» в эфир системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на центральном канале и медиарынке. По их словам, сбой в вещании в прайм-тайм привел резкому и серьезному падению аудитории федеральных каналов.

«8 августа телеканалы не ставили в сетку предупреждение о чрезвычайной ситуации, внешняя "врезка" в вещание произошла впервые»,— сообщил источник. Агентство со ссылкой на данные единого телеизмерителя компании «Медиаскоп» рассказало, что доля (число зрителей программы в процентах от всех смотрящих ТВ) передачи «Пусть говорят» на «Первом канале» упала в два раза: до включения оповещения она составляла 11,3, а после снизилась до 5,2 в аудитории старше 4 лет. У сериала «Шеф-2» на НТВ доля снизилась до 5,2 с 8,3. Передача «Вести» на «России» также снизилась, но сильно — с 10,4 до 9,8.

Генпродюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что телеканалам не стоит ставить вопрос о размере причиненного ущерба, поскольку «оповещение людей ради их безопасности является безусловным приоритетом». «Необходимость оповестить как можно большее количество зрителей и привело к прерыванию трансляции, но я уверена, что эта ситуация нашла понимание у нашей аудитории»,— рассказала она агентству. Оповещение прервало трансляцию «Матч ТВ» футбольного матча «Спартак»—«Тун».

Руководитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов сообщил агентству, что «врезка» оповещения в телевещание предусмотрена трехсторонним соглашением МЧС, правительства Москвы и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). «Такая система была всегда, она и дальше будет работать, просто вчера оповещение по телевидению включили первый раз после перехода Москвы на цифровое вещание»,— объяснил господин Акимов.

Напомним, вещание федеральных каналов в Москве и Подмосковье вечером 8 августа было прервано более чем на 30 минут из-за предупреждения МЧС об усилении ветра. Позже РТРС объяснила, что «при завершении работы системы (оповещения.— “Ъ”) произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования, из-за чего трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме».

По данным МЧС, 9 августа в столице ожидается дождь, в некоторых районах города сильная гроза. Ветер составит 7–12 м/с, местами он будет достигать 18–23 м/с. Ведомство призывает переждать непогоду в надежном помещении, не ходить в парки и не укрываться под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и других шатких конструкций.