СКР предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Даниле Беглецу, задержанному накануне по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. «Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Вину он не признает»,— сообщил ТАСС адвокат Ильнур Шарапов.

Напомним, массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержано свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получило более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Число фигурантов дела выросло до 12.

Под арестом уже находится девять человек (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев). Ближайшая акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».