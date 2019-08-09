Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия преодолели практически все принципиальные разногласия по интеграции. «Договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь. Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства, и много других вещей»,— сказал он по итогам переговоров российского и белорусского премьеров (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, сначала вопросами интеграции займутся на уровне рабочей группы, а затем премьер-министры «финализируют те договоренности, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, уже с точки зрения конкретных шагов и действий». Завершить подготовку к интеграции планируется к декабрю.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

О том, как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.