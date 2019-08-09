Мэр Туапсе подозревается в превышении полномочий

В Туапсе глава города Владимир Зверев задержан по подозрению в превышении полномочий и подлоге, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, чиновник незаконно предоставил местному жителю в аренду участок, занизив цену аренды, что повлекло ущерб бюджету города на сумму 23 млн руб.

Как ранее писал “Ъ”, мэр Туапсе Владимир Зверев был арестован в четверг, однако официальной информации о ходе расследования от силовиков не поступило. Более того, мэрия города на своем сайте назвала информацию об аресте господина Зверева фейком (впоследствии это сообщение было удалено с сайта). Как сообщил Следственный комитет, в мае 2019 года к главе Туапсинского городского поселения обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет. Чиновник знал, что оснований для выделения участка без проведения торгов нет, однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине участка в аренду. В постановление главы, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. По данным СКР, 13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы. В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн руб., сообщили в СУ СКР.

Уголовное дело в отношении Владимира Зверева возбуждено по ч. 2 ст. 286 (превышение полномочий) и ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), уточнили в краевом следственном управлении.

Анна Перова, Краснодар