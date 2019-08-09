Utair сократила чистый убыток на 34%

Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб.

Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб.

Utair — четвертая по величине авиакомпания в России. Ранее стало известно, что кредиторы Utair усиливают давление на авиакомпанию в переговорах о реструктуризации. Банк «Русь» первым из 11 членов синдиката кредиторов собрался банкротить Utair за невыплату процентов по кредиту на 18,9 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Кредиторы пригрозили Utair банкротством».