Филипп из «Боруссии» и Нойштедтер перешли в «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт сразу с двумя игроками — 25-летним немцем Максимилианом Филиппом и 31-летним россиянином Романом Нойштедтером.

С Максимилианом Филиппом (будет выступать под номером пять) «Динамо» подписало контракт на четыре года, а с Романом Нойштедтером (будет выступать под номером 15) — на год. Сумма подписанных с футболистами контрактов не разглашается, но СМИ рассказывали, что Филипп стоит около €20 млн.

Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии», за которую выступал с 2017 года. Играет за сборную Германии с 2016 года.

Нойштедтер выступал за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) с 2009 по 2012 год. 1 июля 2019 года у него завершился трехлетний контракт с турецким «Фенербахче». С 2016 года выступает за сборную России.

Подробнее о трансферах читайте в публикации “Ъ”.