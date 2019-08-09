«Динамо» усилилось и спереди, и сзади

Московское «Динамо» сообщило о подписании контрактов с защитником Романом Нойштедтером и форвардом Максимилианом Филиппом. Переход последнего из дортмундской «Боруссии» является одним из наиболее заметных трансферов в Российской премьер-лиге нынешним летом. По неофициальной информации, за игрока, в последнее время очень редко попадавшего в состав дортмундской «Боруссии», «Динамо» заплатит €20 млн. Больше из российских клубов по ходу текущего трансферного окна за игрока платил только «Зенит», купивший у «Барселоны» форварда Малкома за €40 млн.

Московское «Динамо» усилилось сразу двумя футболистами. В пятницу было объявлено о подписании контрактов с защитником сборной России Романом Нойштедтером и форвардом Максимилианом Филиппом.

Роман Нойштедтер последние три года провел в «Фенербахче», и этот период трудно признать по-настоящему успешным.

Нойштедтер принял участие всего в 31 матче, а начиная с февраля практически вообще перестал попадать в состав. В итоге стороны решили не продлевать истекший 1 июля контракт. По словам самого 31-летнего футболиста, когда поступило предложение «Динамо» о подписании годичного контракта (футболист переходил без выплаты компенсации, поскольку его контракт с прежним клубом истек), он долго не думал. «Понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом на медобследование в Германию. И вот я здесь. У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло ''Динамо'', сразу согласился»,— приводит слова Нойштедтера официальный сайт команды.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов напомнил, что в последнее время состав покинули «несколько игроков схожего амплуа — ушли опорные полузащитники Самба Соу и Абдул Азиз Теттех».

«Конечно, нам нужен был футболист в эту зону, и мы рады, что им стал Роман Нойштедтер. Немаловажно, что, помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне, Роман — россиянин и не будет считаться иностранцем, о лимите мы не забываем. Последние сезоны Нойштедтер провел в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля, и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве»,— заявил господин Хохлов.

Отметим, что «Динамо» стало первым российским клубом в карьере Нойштедтера. До перехода в «Фенербахче» он выступал за немецкие «Майнц», «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Шальке». За сборную России игрок выступал с 2016 года, когда указом президента РФ ему было предоставлено российское гражданство. В общей сложности провел за национальную команду 12 матчей.

Если Нойштедтер достался «Динамо» бесплатно, то за 25-летнего форварда Максимилиана Филиппа, с которым бело-голубые подписали четырехлетний контракт, пришлось, по данным немецких источников, заплатить дортмундской «Боруссии» €20 млн. К слову, это значительно больше оценки, данной игроку порталом Transfermarkt,— €13 млн. Примечательно, что у нападающего была возможность остаться в Германии. В июле им интересовался «Вольфсбург», но ему не удалось удовлетворить запросы «Боруссии», желавшей компенсировать €20 млн, потраченные на покупку Филиппа в 2017 году у «Фрайбурга».

Максимилиан Филипп Фото: Reuters

Если «Динамо» действительно заплатит за Филиппа €20 млн, он станет второй по стоимости покупкой российских клубов нынешним летом. Дороже стоил только бразильский форвард Малком, за которого «Зенит» заплатил «Барселоне» €40 млн.

Арнольд Кабанов