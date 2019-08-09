ФСБ и СКР пришли к полицейским

ФСБ и Следственный комитет России (СКР) провели обыски и выемку документов в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мероприятия прошли в связи с расследованием дела в отношении экс-начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) полицейского главка. Речь в нем о событиях трехлетней давности. Полицейский, по версии следствия, пообещал коммерсанту освободить его бизнес от налоговой проверки, а полученные якобы на подкуп налоговиков 600 тыс. руб. присвоил. За крупное мошенничество бывшему борцу с коррупцией грозит до шести лет заключения.

В четверг сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в антикоррупционном управлении регионального полицейского главка. Документы, которые интересовали участников оперативно-следственной группы, касались работы бывшего руководителя одного из отделений УЭБиПК. Бывшего борца с коррупцией заподозрили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

События, которые изложены в материалах уголовного дела, произошли еще в 2016 году. Полицейский пообещал коммерсанту освободить его предприятие от проверок со стороны налоговой службы. Он убедил предпринимателя, что сможет подкупить налоговиков и попросил 600 тыс. руб. на взятку для них. Бизнесмен, говорится в деле, предпочел заплатить, однако налоговая инспекция довела проверку до конца, по результатам которой его привлекли к ответственности.

Следствие полагает, что 600 тыс. руб., полученные якобы для материального «стимулирования» налоговиков, полицейский похитил. Отсюда в деле и статья УК о мошенничестве.

В управлении СКР сообщили, что в ходе обыска в УМВД они нашли интересующие следствие документы и изъяли их. Кроме того, силовики обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, которое было удовлетворено. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю отметили, что полицейский, который фигурирует в деле, уже какое-то время назад был уволен из органов «по дискредитирующим обстоятельствам».

По некоторым данным, подозреваемым по уголовному делу проходит 38-летний Евгений Мотин — ранее он служил начальником отделения по подрыву экономических основ организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности, борьбе с фальшивомонетничеством в структуре УЭБиПК красноярского главка полиции. Он также входил в рабочую группу по взаимодействию с волонтерскими организациями общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю.

Константин Воронов, Новосибирск