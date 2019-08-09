МВД задержало мародера, промышлявшего под Ачинском

Красноярская полиция задержала мародера, который обчистил несколько домов поселка Каменка, эвакуированного из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Когда одна из жительниц деревни вернулась в свой дом после эвакуации, она не обнаружили часть имущества, после чего обратилась в полицию. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого — им оказался 19-летний житель Каменки. По его словам, из трех жилых домов он вынес ноутбук, колонку, портативное зарядное устройство, планшет, телефон, серьги и 42 тыс. руб., принадлежащие женщине. Молодой человек раскаялся в содеянном. В отношении него заведено уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, вечером 5 августа на складе боеприпасов вблизи Каменки, расположенной под Ачинском, произошла серия взрывов и пожар. Осколки разлетелись в радиусе 15-20 км. Инцидент привел к гибели одного человека и ранению еще восьми. На территории Ачинского и Назаровского районов ввели режим ЧС, который отменили на следующий день. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил закончить ремонтно-восстановительные работы в течение двух недель.

Подробности — в материале “Ъ” «Человеческий фактор вписали в происшествие под Ачинском»

Юлия Сасевич