Губернаторский оркестр Петербурга освобождает помещения в Доме радио для коллектива Теодора Курентзиса

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга покидает занимаемые им помещения в Доме Радио на Итальянской улице, куда уже в ближайшее время может переехать со своей творческой группой MusicAeterna бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис. Коллективу же под управлением Максима Алексеева, в свою очередь, предложили разместиться в помещении на улице Чапыгина, д.6, которое вполне отвечает требованиям к репетиционной площадке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по культуре Петербурга.

Покинуть Дом Радио губернаторский оркестр должен 13 августа, после чего уйдет в отпуск до 12 сентября. Помимо помещения на улице Чапыгина музыкальному коллективу подыскивают также несколько других подходящих репетиционных баз, уточнил источник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что дирижер Теодор Курентзис покинул Пермь из-за конфликта с местными властями и переезжает в Петербург. “Ъ-СПб” писал, что его коллективу могут предложить занять помещения в Доме Радио.

В то же время депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что для оркестра можно найти другое место. Парламентарий обратился к врио губернатору города Александру Беглову с просьбой вмешаться в судьбу исторического Дома Радио.