Борис Вишневский выступил против продажи Дома Радио на Итальянской улице

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой вмешаться в судьбу исторического Дома Радио, расположенного на Итальянской улице.

По информации, переданной господину Вишневскому детским омбудсменом города Светланой Агапитовой, первый этаж здания планируется передать под оркестр Теодора Курентзиса, а все остальное займут отель и рестораны.

Депутат видит в этом «вопиющее неуважение к исторической памяти, так как Дом Радио связан с обороной Ленинграда». Он считает, что для оркестра можно найти другое место, а в ресторанах и отелях Петербург не нуждается.

Здание Дома Радио было построено в 1912-14 годах. С начала 30-х в нем размещалось ленинградское, а затем и петербургское радио. В блокадные годы там выступали Ольга Бергольц, Дмитрий Шостакович, Николай Тихонов и другие известные деятели искусства и журналисты.

Олег Дилимбетов