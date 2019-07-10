Худрук пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис будет работать в Петербурге

На работу в Петербург переезжает художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. Вместе с ним переедет и руководимый им оркестр MusicAeterna. Об этом со ссылкой на руководителя центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова сообщает портал Ura.ru.

Как уточнил господин Капков, дирижер принял приглашение и уже работает в Петербурге. Где конкретно будет выступать Теодор Курентзис со своим оркестром, пока не сообщается, однако, по некоторым данным, его новой площадкой может стать петербургский Дом радио.

Ранее “Ъ” писал, что худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис неоднократно критиковал местные власти и объяснил свое решение об уходе, в частности, невыполненным обещанием пермских чиновников построить новое здание театра.