СКР заподозрил борца с коррупцией из красноярского МВД в мошенничестве

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Согласно фабуле дела, в основу которого легли наработки ФСБ, в 2016 году обвиняемый пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки за 600 тыс. руб. Со слов полицейского эти деньги полагались налоговикам, полагает следствие, однако после передачи средств налоговая проверка не прекратилась. По ее результатам предпринимателя привлекли к ответственности. «По ходатайству следствия обвиняемый арестован сроком на два месяца»,— говорится в сообщении ведомства. Расследование дела продолжается.

Накануне, как говорил “Ъ” источник в правоохранительных органах, следователи и сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в служебных кабинетах краевого управления МВД. Эту информации подтвердили в СКР.

Подробности — в материале “Ъ” «ФСБ и СКР пришли к полицейским»

Илья Николаев