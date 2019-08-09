Аэропорт Казань обслужил 2 млн пассажиров с начала года

Международный аэропорт Казань вчера обслужил двухмиллионого пассажира с начала года и в ноябре планирует достигнуть уровня 3 млн человек.

В частности, к настоящему моменту аэропорт обслужил 1,278 млн пассажиров внутренних направлений и 0,727 млн – международных.

В сообщении авиагавани говорится, что текущий пассажиропоток на 7% превышает прошлогодний, когда наблюдался дополнительный трафик за счет болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Аэропорт отмечает рост пассажиропотока на большинстве направлений и ожидает увеличения динамики с запуском 30 октября рейса лоукостера Wizz Air Казань-Будапешт с периодичностью два вылета в неделю.

"Ъ-Казань"