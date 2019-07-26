Финнов заменят угры

Компания Finnair приняла решение больше не возобновлять полеты между Хельсинки и Казанью из-за низкого спроса у пассажиров. Последние рейсы состоятся 15 сентября. Ранее важность этого маршрута отмечал президент Татарстана Рустам Минниханов и даже предлагал частично субсидировать его из бюджета. Эксперты считают, что Finnair столкнулась в регионах с серьезной конкуренцией со стороны других зарубежных авиакомпаний — Air Baltic и Turkish Airlines. Кроме того, осенью из Казани запускается прямой рейс в Венгрию лоукостера Wizz Air.



Авиакомпания Finnair c 15 сентября прекращает выполнять рейсы из Казани в Хельсинки и обратно. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе перевозчика. В финской компании пояснили, что «несмотря на постоянные усилия по стимулированию спроса» на это направление, он оказался «недостаточным для продолжения работы маршрута».

Finnair является государственным перевозчиком Финляндии (правительству принадлежит 55% акций), входит в альянс Oneworld — третий крупнейший авиационный альянс в мире после Star Alliance и SkyTeam. Компания базируется в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В 2017 году она перевезла 12 млн пассажиров по 132 направлениям Европы, Азии и Северной Америки. По информации исследовательского бюро JACDEC, Finnair на начало 2018 года занимала шестое место в рейтинге самых безопасных авиакомпаний мира.

Между Хельсинки и Казанью полеты осуществляются с августа 2014 года. Рейсы выполняются на 100-местных узкофюзеляжных самолетах Embraer 190 трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. В компании отмечали, что расписание из Казани предусматривает удобные стыковки: через Хельсинки жители Казани часто летали в другие города Европы. Сейчас билет Казань—Хельсинки на август стоит около €200.

Рейс в Финляндию сезонный. Ежегодно Finnair приостанавливала полеты в зимнее время из-за низкого спроса. Так, например, в этом году полеты из Казани в Хельсинки возобновились в апреле.

Вчера в Finnair “Ъ” заявили, что в сентябре полеты в Казань будут прекращены окончательно. Перевозчик не намерен возобновлять рейс в 2020 году. В компании подчеркнули, что решение было принято по итогам обследования маршрутной сети, из которой осенью также будут исключены Самара и Екатеринбург. При этом Finnair по-прежнему будет летать в Москву и Санкт-Петербург.

Важность рейса Казань—Хельсинки неоднократно отмечали власти Татарстана. «С Финляндией нас связывают очень тесные дружеские и экономические связи. Мы давно планировали открыть этот маршрут, и вот сейчас это произошло»,— говорил на официальной церемонии открытия маршрута министр транспорта Татарстана Ленар Сафин. А президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями деловых кругов Финляндии в декабре 2018 года даже предлагал субсидировать авиарейс, чтобы полеты выполнялись и зимой. «Очень популярен авиамаршрут через Хельсинки. Наши пассажиры его любят, но на зиму он приостанавливается. Нам нужно что-то решить, может быть, найти схему субсидирования, она очень важна. Чтобы бизнес шел, необходимы прямые связи, и мы готовы это рассматривать»,— пояснял господин Минниханов.

Вчера получить комментарии в пресс-службе президента республики и региональном министерстве транспорта “Ъ” не удалось. В международном аэропорту «Казань» “Ъ” сообщили, что не получали от Finnair уведомления о прекращении полетов (сезонное расписание предусматривает вылеты в Хельсинки до 21 сентября), однако информацию о загрузке рейса оперативно предоставить не смогли. В пресс-релизах казанского аэропорта прежде маршрут Казань—Хельсинки отмечался как один из самых перспективных. Так, в 2017 году пассажиропоток на этом направлении вырос более чем на 31,3%. По итогам 2018 года, когда аэропорт Казани обслужил рекордные 3,1 млн пассажиров (в том числе 1,1 млн человек по зарубежным направлениям), рейс в Хельсинки уже не упоминался в числе «направлений, показавших положительную динамику».

Директор AVT (компании по продаже авиабилетов) Азамат Сабиров отмечает, что «финский перевозчик был удобен» для жителей Казани, но спрос был небольшой: «В последние годы из Казани начала летать Air Baltic, усилились Turkish Airlines. “Аэрофлот” и S7 также предлагают много удобных направлений в Европу». Он считает, что в Finnair не увидели «смысла бороться за пассажира» в российских регионах, решив заняться более прибыльными для себя перевозками. По данным господина Сабирова, власти Татарстана сейчас субсидируют только один прямой зарубежный рейс — во Франкфурт-на-Майне: «Видимо, он для них более приоритетный».

Глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что преимуществом Finnair были удобные рейсы, в том числе в Северную Америку и Азию, но сейчас эти направления не так актуальны. «В США сложно получить визу. А из-за высокого курса евро поездки в Северную Европу стали дорогими»,— поясняет он. Эксперт указывает на спад международных перевозок: «Кроме того, достаточно много хороших рейсов из Казани в Москву, откуда зачастую улететь в Европу экономнее, чем прямым рейсом».

Из казанского аэропорта по-прежнему сохраняются прямые рейсы в другие крупные города Европы — Прагу, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Ригу. А с 30 октября прямой рейс европейского лоукостера Wizz Air свяжет Казань с Будапештом. Перевозчик заявил, что билеты будут продаваться от €29,9 (не включен багаж и другие услуги). Заместитель министра транспорта Татарстана Андрей Егоров указывал, что переговоры об открытии этого рейса велись почти шесть лет.

Кирилл Антонов