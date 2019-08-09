На Урале осужден застройщик за обман дольщиков почти на 100 млн рублей

Районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. гениректора компании-застройщика ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» Николая Спешилова, которого признали виновным в хищении у дольщиков более 97,9 млн руб. (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2014 года по январь 2017 года Николай Спешилов создавал видимость строительства двух многоквартирных домов в Каменске-Уральском, продав дольщикам 62 квартиры. «Полученные деньги он незаконно перевел на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фирм-однодневок, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали никаких услуг, связанных со строительством домов»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дома планировалось сдать в четвертом квартале 2016 и 2017 годах, однако сейчас дома до сих пор не достроены. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.