Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes. Они обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность инвестирования в одноименную дочернюю компанию киностудии — ООО «Союзмультфильм», на базе которой будет создано СП.

Сбербанк планирует выкупить 80% в ООО «Союзмультфильм», уставный капитал которого вырастет за счет взноса банка. Эти средства пойдут на развитие киностудии. Затем ФГУП «Союзмультфильм» будет преобразовано в АО, после чего может быть приватизировано в пользу Сбербанка.

У государства при этом останется не менее 25% плюс одна акция в киностудии — это условие содержится в письме вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова к главе правительства Дмитрию Медведеву. Права на интеллектуальную деятельность ФГУП «Союзмультфильм» должны остаться в собственности государства.

Эту информацию изданиям подтвердила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, уточнив, что сумма инвестиций еще неизвестна. По ее словам, СП будет производить различный контент для проектов Сбербанка, инвестиции которого позволят киностудии выйти на международный рынок. Сбербанк и «Союзмультфильм» вместе разработают стратегию развития анимационной отрасли и займутся созданием анимационного кластера на базе киностудии.

«С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из "Золотой коллекции" на условиях роялти»,— сказала госпожа Слащева. Также в СП по лицензии будет передано несколько товарных знаков.

Представитель Сбербанка подтвердил эти планы и сообщил, что создание СП — один из возможных вариантов развития проекта. Однако «конкретные решения» будут приняты после разработки стратегии анимационной отрасли.

По данным источника Forbes в Минэкономики, Дмитрий Медведев уже одобрил инициативу.

Напомним, что Сбербанк также создает совместное предприятие с Mail.ru Group, стоимость которого может достигать 100 млрд руб. В него войдут сервисы «Ситимобил» и Delivery Club. СП может составить серьезную конкуренцию «Яндексу».

Подробнее о планах Сбербанка и Mail.ru Group — в материале “Ъ”.