Во время беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников бывшего президента Атамбаева

40 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержаны во время ночных беспорядков в Бишкеке, сообщают информагентства со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В разгоне вышедших на улицы Бишкека сторонников бывшего главы государства сотрудниками правоохранительных органов были применены спецсредства. Как сообщили в ГУВД Бишкека, сейчас «обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции».

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Напомним, вчера, 8 августа, в ходе штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан и позже арестован. Он помещен под стражу до 26 августа. Во время двухдневной операции по захвату господина Атамбаева погиб один и было ранено 85 человек.

Претензии нынешнего руководства страны к бывшему главе государства многочисленны: его обвиняют в коррупции, узурпации власти, сотрудничестве с криминальными структурами. Сам Алмазбек Атамбаев считает все обвинения сфабрикованными.

Подробнее о задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».