Серийное производство двигателей для самолета МС-21 начнется в 2020 году

В 2020 году начнется серийное производство двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21, сказал журналистам управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. «Серийное производство мы должны начать в следующем году, а выпустить изделие в 2020–2021 году»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель. Он создан для МС-21 с применением новых технологий и материалов, среди которых и композитные.

Самолет МС-21–300 разрабатывается «Иркутом» при участии предприятий «Ростеха». Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров. На создание МС-21 потратили уже 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Первоначально композиты для самолета (в частности, части центроплана и кессона крыла) поставлялись из-за рубежа, но после введения санкций США в отношении «Аэрокомпозита» поставки прекратились.

Напомним, что гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее попросил у президента России Владимира Путина 300 млрд руб. из бюджета на докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Эти средства должны пойти на покрытие убытков прошлых лет и создание МС-21.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Ростех" ищет 300 млрд руб. на авиацию».